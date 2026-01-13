Даванков предложил упростить регистрацию автотюнинга

Улучшения конструкции авто, которые не влияют на безопасность движения, должны быть легальны, считает вице-спикер Госдумы

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Улучшения конструкции автомобиля (автотюнинг) должны быть максимально легализованы, если не влияют на безопасность дорожного движения. Такое мнение в интервью ТАСС высказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").

Он отметил, что бывает тюнинг, превращающий автомобиль во "что-то инопланетное", но в остальных случаях это просто улучшение деталей и заводских характеристик, тем более что "не всегда они самые хорошие у нас в стране".

"Если это не влияет на безопасность на дороге, то я считаю, что нужно упрощать все возможности регистрации для таких автомобилей", - сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что в этой сфере достаточно "фильтра здравого смысла и безопасности на дорогах". "Если это не мешает безопасности, можно спокойно допускать [автотюнинг]. А сейчас они все прячутся по гаражам, выезжают только ночью. Все равно они будут ездить на этих машинах, только это ведет еще и к повышению уровня бытовой коррупции", - заключил Даванков.

Ранее "Новые люди" вносили в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку и тюнинг автомобилей.