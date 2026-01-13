На Северо-Западе России ожидаются морозы под 40 градусов

Холоднее всего будет в Мурманской области, отмечают метеорологи

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Сорокаградусные морозы прогнозируются во вторник в ряде регионов Северо-Западного федерального округа. На севере Республики Коми и в Мурманской области ожидается до минус 39 градусов, в Архангельской области и Ненецком автономном округе - до минус 28, сообщили метеорологи в регионах.

Холоднее всего в Мурманской области, где наблюдаются экстремальные и продолжительные морозы: во вторник температура понизится до минус 27-32 градусов, а местами и до минус 38. Ощущение холода добавит ветер 2-7 м/с туман, изморозь. В Воркутинском районе Республики Коми в ночь на вторник столбики термометров опустятся до минус 34-39 градусов, в дополнение к этому ожидается ветер до 4-9 м/с. На остальной территории Коми подморозит до 20-33 градусов.

На северо-востоке Архангельской области похолодает до 28 градусов мороза, на остальной части региона - 13-18 градусов ниже нуля, местами снег, гололедно-изморозевые отложения, ветер 3-8 м/с. В Ненецком автономном округе схожие температуры, в дополнение к ним метель и ветер до 15-17 м/с, прогнозирует Севгидромет.

В Карелии во вторник будет пасмурно, туман, температура воздуха от минус 15 ночью до минус 12 днем. В Вологодской области чуть теплее - минус 6-11 градусов днем, временами небольшой снег. По информации, полученной от Новгородского гидрометцентра, в Новгородской области во вторник облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура составит от минус 15 градусов ночью до минус 6-11 градусов днем.

В Псковской области облачно, небольшой снег, температура воздуха от минус 11-16 градусов ночью до минус 8-13 градусов днем при умеренном северном ветре.

В Калининградской области также будет облачно с прояснениями, температура воздуха в ночные часы понизится до 10-15 градусов мороза, по востоку области еще холоднее - минус 18 - 20 градусов. Днем температура воздуха будет более комфортной для зимней поры - 4-9 градусов ниже нуля. В Калининграде, по данным официального сайта Гидрометцентра по региону, днем будет 9 градусов мороза, без осадков. Метеорологи предупреждают о снежном накате и гололедице на дорогах.