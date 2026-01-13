Долина вошла в число лауреатов премии "Золотой граммофон"

Церемония вручения состоится 17 января

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Певица Лариса Долина вошла в число лауреатов Национальной музыкальной премии "Золотой граммофон". Торжественная церемония вручения наград состоится в эфире телеканала НТВ 17 января. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

"В числе лауреатов 30-й церемонии "Золотой граммофон": <…> Лариса Долина, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Мари Краймбрери, Юрий Киселев и Мот, Николай Басков, NЮ и Асия, Сергей Лазарев, Татьяна Иванова (группа "Комбинация") и Татьяна Куртукова", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Тридцатая юбилейная церемония пройдет 17 января. Она будет представлена в телевизионном эфире как грандиозное шоу с масштабными декорациями и спецэффектами. Ведущие подведут музыкальные итоги года, а популярные исполнители представят свои хиты. Согласно правилам, статуэтки вручаются артистам, чьи композиции по результатам хит-парада "Русского Радио" хотя бы раз возглавляли национальный музыкальный чарт и завоевали широкую популярность у слушателей.