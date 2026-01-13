В ГД не исключили появление новых законов после ЧП в роддоме Новокузнецка

В случае ЧС депутатам важно ознакомиться с результатами проверок, подчеркнула первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая

Здание Государственной думы © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Результаты расследования ЧП в новокузнецком роддоме, где за праздники умерли девять младенцев, могут привести к законодательным поправкам, чтобы предотвратить такие трагедии в будущем. Об этом ТАСС заявила врач-педиатр, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

"Предотвратить возможно только в том случае, когда нам будет известна причина, и мы на основе данных о причине сможем сделать выводы. Возможно, потребуется некое законодательное решение. Увидим, в чем была проблема этой ужасной трагедии для того, чтобы ее предотвратить", - сказала депутат.

По ее словам, в случае чрезвычайных ситуаций депутатам крайне важно ознакомиться с результатами проведенных проверок, поскольку именно в них "сосредоточен ответ на вопрос, что делать". "Сейчас мы можем только предполагать, что там произошло, а нам надо предотвратить [трагедию]", - отметила парламентарий.