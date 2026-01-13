Из КБР около 400 паломников отправятся в хадж в 2026 году

Первая группа отправится к святым местам предположительно 18 мая

НАЛЬЧИК, 13 января. /ТАСС/. Порядка 400 человек из Кабардино-Балкарии (КБР) отправятся в конце мая к святым местам в Саудовской Аравии для совершения паломничества. Впервые - прямыми авиарейсами, сообщили ТАСС в Духовном управлении мусульман (ДУМ) КБР.

"В этом году порядка 400 жителей Кабардино-Балкарии поедут в святым местам из республики. Именно столько квот выделил нашему региону Совет по хаджу при правительстве РФ. Первая группа из КБР отправится к святым местам предположительно 18 мая. Всего будет три группы", - рассказал ТАСС председатель ДУМ КБР Хазраталий Дзасежев

Впервые паломники из Кабардино-Балкарии отправятся в хадж прямым авиарейсом из столицы республики. С ноября 2025 года в международном аэропорту "Нальчик" по инициативе главы КБР Казбека Кокова стартовали рейсы в Кувейт, откуда верующих доставляют в Мекку и Медину. Стоимость хаджа в этом году составит около 460 тыс. рублей на человека.

"ДУМ КБР и одна из турфирм, занимающаяся организацией хаджа, профинансировала поездку в малый хадж (умру) 20 участников специальной военной операции и их семей. Уже завтра, 14 января, они также отправятся в Саудовскую Аравию", - добавил Дзасежев.

Хадж - один из пяти столпов ислама, обязательное паломничество мусульман в Мекку и Медину. Основные обряды хаджа совершаются в день стояния на горе Арафат, а затем в дни крупнейшего мусульманского праздника - Ид аль-Адха (Курбан-байрам). В 2026 году они предположительно приходятся на период начало июня.