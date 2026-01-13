В Хабаровском крае комплексно увеличат зарплаты учителей

Оклады повысятся на 25%, поменяется система компенсационных и стимулирующих выплат

ХАБАРОВСК, 13 января. /ТАСС/. Заработная плата учителей комплексно увеличится с повышением окладов и изменениями в системе выплат. Об этом сообщил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин на встрече с журналистами в День российской печати.

В начале декабря губернатор анонсировал, что с 2026 года оклады учителей повысятся на 25%, поменяется система компенсационных и стимулирующих выплат, их установят в абсолютных значениях. Рост окладов коснется 19 тыс. учителей, преподавателей и воспитателей. Как отмечается в обращении к Демешину на сайте регионального отделения профсоюза "Учитель", базовый оклад учителя, отработавшего норму часов, в который не включаются компенсационные и стимулирующие выплаты, не будет гарантировать получение им минимального размера оплаты труда. В Железнодорожном суде Хабаровска в конце декабря началось рассмотрение иска, касающегося зарплат учителей.

"Я считаю, что тут людям надо просто правду рассказывать. И эту правду можно увидеть не в увеличенных окладах, как всего лишь одной цифры, а именно не в снижении, а в наращивании всех остальных [выплат]. <...> Мы будем платить в перспективе через год больше, чем в Приморье. При этом при всем надо эту реформу провести сейчас, увеличить оклады, потом соответственно смотреть, чтобы наращивались все надбавки, которые считаются от окладов, чтобы у нас получилось комплексно", - сказал губернатор.

Он уточнил, что решение о повышении окладов было принято после встреч с учителями. "Учителя за горло брали, говорили: помогите, что ж такое! И в том числе приводя приморский пример", - сказал Демешин.

Иск к одной из хабаровских школ, к городскому управлению образования и администрации был подан учителем, членом регионального отделения профсоюза работников образования "Учитель" Екатериной Агошиной. Иск к администрации суд выделил в отдельное производство. Как пояснял ТАСС юрист Олег Самсонов, это иск о внесении изменений в положение о системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных организаций Хабаровска. Основное требование - установление оклада учителям не ниже минимального размера оплаты труда. Оклад педагогического работника составляет 12 247 рублей, МРОТ в 2026 году устанавливается в сумме более 27 тыс. рублей.