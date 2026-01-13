Музей Победы представит в Анкаре выставку о прорыве блокады Ленинграда

Экспозиция представит более 100 оцифрованных материалов из фондов музея

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Музей Победы откроет 18 января в Анкаре выставку о прорыве блокады Ленинграда. Об этом сообщили ТАСС организаторы.

"18 января, в День прорыва блокады Ленинграда, в Русском доме в Анкаре состоится открытие выставки Музея Победы "Искра Надежды", - отмечается в сообщении. - Открытию выставки будет предшествовать праздничная литургия, посвященная Крещенскому сочельнику, в которой примут участие представители посольств России, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Молдавии и других стран".

"Осада города, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась 872 дня. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра", - напомнили в Музее Победы. - Сухопутную осаду Северной столицы удалось прорвать 18 января 1943 года - во время наступления войск Ленинградского и Волховского фронтов были освобождены Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера. Благодаря успешной операции "Искра" осажденный Ленинград получил сухопутную связь с "Большой землей".

Экспозиция представит более 100 оцифрованных материалов из фондов музея: фотографии, документы, плакаты, картины и фронтовые рисунки, письма героев прорыва. Выставка расскажет о жизни города во время блокады и об этапах военной наступательной операции "Искра", ее подготовке, боях на Ленинградском и Волховском фронтах, освобождении Шлиссельбурга, форсировании Невы, сражениях на Дубровском плацдарме, Синявских высотах и Невском пяточке, а также о строительстве железнодорожной Дороги Победы. "Посетители узнают о подвигах артиллеристов и летчиков, связистов и медиков, участвовавших в прорыве.

Выставка будет работать до 27 января 2026 года", - отметили организаторы.

ТАСС - генеральный информационный партнер Музея Победы.