На Урале проверят новогоднее шоу, где танцоры показали нижнее белье детям

В ходе мероприятия артистки в костюмах Санта-Клауса поднимали юбки, среди зрителей были несовершеннолетние

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Свердловской области проверит предновогоднее шоу, прошедшее в Нижнем Тагиле, во время которого танцовщицы демонстрировали нижнее белье зрителям, в том числе детям. Информацию подтвердили ТАСС в ведомстве.

"Проверка есть", - сказали в СУ СК.

Ранее в СМИ и социальных сетях появились фото и видео выступления, где артистки в костюмах Санта-Клауса во время танца поднимали юбки, демонстрируя нижнее белье зрителям. Среди участников мероприятия были дети.