Мишустин отметил особое значение российских СМИ во времена фейковых технологий

Председатель правительства отметил авторитет и популярность российских СМИ, подчеркнув огромную работу коллективов

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил журналистов, редакторов, публицистов, корректоров с профессиональным праздником - Днем российской печати, отметив популярность и авторитетность отечественных СМИ.

"Сегодня, когда активно используются фейковые технологии, журналистика приобретает особое значение. Благодаря вам миллионы людей получают актуальные новости, узнают о том, что происходит на линии соприкосновения, о самоотверженности наших защитников, - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина. - Ваши статьи и репортажи опровергают ложную информацию, пресекают попытки переписать историю, манипулировать общественным мнением. Помогают каждому читателю и зрителю ориентироваться в новостном потоке".

Председатель правительства отметил авторитет и популярность российских СМИ, подчеркнув огромную работу коллективов. Он добавил, что профессионалы "высокого класса" всегда находятся в эпицентре главных событий, сохраняя точность, объективность и правдивость.

"За 35 лет со дня его учреждения отечественные средства массовой информации стали оперативными и доступными в мобильных устройствах в любой точке планеты. Ежедневно на разных языках мира выходят тысячи бумажных и онлайн-изданий. <...> Ваш труд достоин искренних слов благодарности", - заметил Мишустин.

Премьер-министр пожелал работникам российской печати успехов, новых проектов, творческих удач, крепкого здоровья и процветания.