В Москве исторический парк на ВДНХ за выходные посетили 55 тыс. россиян

На центральной площадке парка чередовались премьера исторического сериала "Государь" и интерактивный фэнтези-спектакль "Записки Черномора"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Праздники в историческом парке "Россия - Моя история" на ВДНХ отметили 55 тыс. россиян, сообщили в пресс-службе парка.

"Одной из популярных новогодних локаций в Москве в дни январских каникул стал флагманский исторический парк на ВДНХ. В павильоне № 57 со 2 по 11 января прошел Новогодний семейный фестиваль "Россия - Моя история". Праздничная феерия перенесла гостей в Сказочное Лукоморье и рыцарское Средневековье. Вход для всех был свободный, а участие в фестивале бесплатным. За десять дней Новогодний семейный [фестиваль] посетили 55 483 человека", - говорится в сообщении.

На центральной площадке исторического парка чередовались премьера масштабного исторического сериала "Государь" и интерактивный фэнтези-спектакль "Записки Черномора" театральной компании "Трикстер".

На другой площадке фестиваля посетителей встречали исторические реконструкторы. Специалисты по событиям прошлых эпох рассказывали о защитном и наступательном снаряжении эпохи "Рюриковичи" и "Романовы". Здесь же проходили мастер-классы по изготовлению традиционной тряпичной куклы Кувадка, по средневековым настольным играм "Мельница", "Дальдоза", "Лиса и гуси", "Кнефлтафл".

Дед Мороз и Снегурочка развлекали гостей исторического парка. Каждый ребенок, рассказавший новогоднее стихотворение или спевший песенку, получал подарок. Также посетители участвовали в хороводах, в экскурсионных спецпрограммах "Путешествие из Петербурга в Россию", "Эпоха на подмостках: история театра в России" и "Потехи ради, забавы для! Трехсотлетняя история царских развлечений" по выставкам "Романовы" и "Петр Первый. Возрождение империи", а также узнали о подвигах современных героев - бойцов Специальной военной операции на экспозиции "Знание. Герои".