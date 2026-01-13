ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Основную аудиторию конкурса "Лидеры России" составляют участники от 35 до 44 лет

Средний стаж управленческой деятельности участников составляет почти 10 лет, рассказал гендиректор платформы "Россия - страна возможностей" Андрей Бетин
14:16

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Опытные управленцы в возрасте от 35 до 44 лет составляют основную аудиторию конкурса "Лидеры России", на них приходится 51% общего числа конкурсантов. Такие данные по итогам заявочной кампании шестого сезона проекта привели в пресс-службе президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ).

В РСВ отметили, что конкурс впервые проходит в командном формате. "Выпускники конкурса "Лидеры России" уже проявили себя и собрали десятки тысяч команд, а всего конкурс со специализациями объединил более 100 тысяч человек <…>. Можно отметить сразу несколько позитивных трендов. Основную аудиторию конкурса составляют участники в возрасте от 35 до 44 лет - на них приходится 51% от общего числа конкурсантов. Средний уровень должностей участников стал выше, стало больше управленцев высшего и среднего звена. Средний стаж управленческой деятельности участников составляет почти 10 лет", - отметил гендиректор РСВ, ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Также увеличилась доля женщин-участниц. Если в четвертом сезоне их было 30%, в пятом - 36%, то в этом году - 44%. Есть регионы - рекордсмены по доле участвующих женщин: Еврейская автономная область (71%), Чукотский автономный округ (68%), Вологодская область (65%). В топ-10 отраслей, где работают участники, вошли: образование (15%), государственная гражданская служба (11%), промышленность (8%), муниципальная служба и органы местного самоуправления (7%), IT, телекоммуникации и связь (6%). Число конкурсантов в таких сферах, как строительство, здравоохранение, культура, транспорт и прочее, составляет 4%.

Как и в прошлом сезоне конкурса, большинство участников - жители России. Из других государств в десятку лидеров по числу участников вошли Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Германия, Киргизия, Молдова, Турция, Египет и Сербия. В России по количеству заявок лидирует Центральный федеральный округ (35%), далее следуют Приволжский федеральный округ (15%), Северо-Западный (13%), Южный федеральный округ, Донбасс и Новороссия (11%), Сибирский (9%), Уральский (8%), Дальневосточный (6%), Северо-Кавказский (3%) федеральные округа.

Регионы-лидеры

Традиционно по числу заявок среди регионов лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В совокупности они дают 33% общего числа конкурсантов. В топ-10 регионов также входят Свердловская область, Краснодарский край, Ростовская область, Нижегородская область, Республика Татарстан, Самарская область, Пермский край.

Сейчас участники готовятся к дистанционному этапу. В его рамках им предстоит пройти тесты для оценки управленческих компетенций. Результаты команды будут формироваться по сумме баллов ее участников. По итогам будет составлен рейтинг и определены полуфиналисты. Онлайн-полуфиналы проекта пройдут в апреле-мае 2026 года. Очные финалы пройдут летом 2026 года.

Конкурс управленцев "Лидеры России" президентской платформы "Россия - страна возможностей" проводится с 2017 года по распоряжению президента России. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 650 участников. 

