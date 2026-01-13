В Крыму заявили, что выпавшие в декабре осадки не повлияли на наполняемость рек

Запасы грунтовых вод не пополнялись

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Несмотря на осадки, которые прошли в Крыму в декабре 2025 года, наполняемость рек в регионе не улучшилась, запасы грунтовых вод не пополнялись. Об этом говорится в опубликованном на сайте Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ежемесячном отчете о гидрометеорологической обстановке в республике.

"Гидрологическая обстановка в бассейнах рек не улучшилась. Запасы грунтовых и карстовых вод не пополнялись, поэтому постепенно уменьшалась водность большинства рек северного предгорья и южного берега Крыма. В большинстве бассейнов селевых рек муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии сохранялся незначительный сток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в декабре в Крыму выпадал снег, дождь и мокрый снег. В бассейнах рек Салгир, Биюк-Карасу, Дерекойка и на малых реках юго-восточного предгорья выпало в пределах 35-75% месячной нормы, в бассейнах рек Кача и Бельбек - в 1,6-1,7 раз больше нормы, в бассейне реки Черная у села Хмельницкое - в 2 раза больше нормы.

Реки Крыма, берущие начало в крымских горах, пополняются за счет осадков и таяния снегов. Они же служат главным источником наполнения водохранилищ естественного стока в регионе.

Ранее из-за гибели культур в связи с засухой режим ЧС был введен в нескольких районах Республики Крым. В конце сентября 2025 года из-за дефицита в водохранилище в курортной Алуште воду стали подавать по графику, в ряд сел Крыма воду подвозили на машинах, так как из-за отсутствия осадков источники пересохли.