Студент МГУ сообщил о закрытии на карантин корпуса на Моховой улице
14:09
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Один из корпусов психологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова на Моховой улице в центре Москвы закрыт на карантин, сообщил ТАСС студент вуза.
"Не пустили в корпус. Говорят, карантин. Слышал, что корь", - сказал он.
В здании на Моховой улице, которое в студенческой среде называют "желтым", охранник сообщил студенту о введении карантина и переносе занятий в другой корпус.
ТАСС обратился за комментарием в МГУ и Роспотребнадзор.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что корпус может быть закрыт до 24 января.