Студент МГУ сообщил о закрытии на карантин корпуса на Моховой улице

Охранник сообщил студенту о введении карантина и переносе занятий в другой корпус

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Один из корпусов психологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова на Моховой улице в центре Москвы закрыт на карантин, сообщил ТАСС студент вуза.

"Не пустили в корпус. Говорят, карантин. Слышал, что корь", - сказал он.

В здании на Моховой улице, которое в студенческой среде называют "желтым", охранник сообщил студенту о введении карантина и переносе занятий в другой корпус.

ТАСС обратился за комментарием в МГУ и Роспотребнадзор.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что корпус может быть закрыт до 24 января.