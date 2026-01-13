В Московском регионе предстоящей ночью мороз может окрепнуть до 20 градусов

Столбики термометров в столице покажут 9-11 градусов ниже нуля, а в Подмосковье будет 8-13 градусов мороза

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Температура воздуха в Московском регионе предстоящей ночью может опуститься до минус 20 градусов. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"Ожидается, что столбики термометров в столице покажут 9-11 градусов ниже нуля, местами - до минус 16 градусов, а в Подмосковье будет 8-13 градусов мороза, местами до минус 20 градусов", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в столичном регионе не исключен небольшой снег, который местами может увеличить высоту снежного покрова на 2 см.

Днем в среду, 14 января, синоптики на фоне облачной погоды также ожидают снег при температуре воздуха 6-8 градусов ниже нуля в Москве и от минус 10 до минус 5 градусов - по области.

В настоящее время столбики термометров в столице показывают минус 5,8 градуса - такие данные передает главная метеостанция мегаполиса, расположенная на территории ВДНХ. Прошлой ночью в городе было минус 6,2 градуса, а самая низкая в регионе температура была зафиксирована в подмосковном Серпухове, где мороз окреп до минус 11,2 градуса.