В Якутии осудили врача за сокрытие случаев сифилиса у иностранцев

Женщина не выявила инфекционные заболевания у пациентов, несмотря на положительные результаты анализов

ЯКУТСК, 13 января. /ТАСС/. Мирнинский суд в Якутии приговорил врача-дерматовенеролога районной больницы, скрывшую случаи заболевания сифилисом у иностранцев, к двум годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Саха (Якутия).

"Мирнинский районный суд вынес приговор в отношении врача-дерматовенеролога районной больницы, обвиняемой в пяти эпизодах служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Судом установлено, что в период с 2023 по 2024 год врач умышленно вносила заведомо ложные сведения об отсутствии инфекционных заболеваний в медицинские заключения. Она не выявила инфекционные заболевания у пациентов из Киргизии и Армении, несмотря на положительные результаты анализов, и не зарегистрировала данные случаи, не назначила лечение, а также в нарушение установленных правил не сообщила в органы власти о выявленных фактах инфекционного заболевания", - говорится в сообщении.

На судебном заседании подсудимая вину не признала, ссылалась на клинические рекомендации Минздрава и отсутствие активной инфекции у пациентов.

Она признана виновной, по совокупности преступлений ей окончательно назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также лишение права заниматься врачебной деятельностью, связанной с проведением медицинского освидетельствования граждан, сроком на один год шесть месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.