В РФ с 2026 по 2028 год планируется отремонтировать 280 студенческих общежитий

В 2025 году в рамках первой волны распределения средств в 19 регионах отремонтировали 31 общежитие общей площадью 110 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Число общежитий, которые планирует отремонтировать для 120 тыс. студентов с 2026-го по 2028 год, составляет 280 зданий. Это следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале правительства России.

"В период с 2026-го по 2028 год планируется отремонтировать порядка 280 общежитий для 120 тыс. студентов", - говорится в сообщении.

В 2025 году в рамках первой волны распределения средств в 19 регионах отремонтировано 31 общежитие общей площадью 110 тыс. кв. м - это свыше 13,3 тыс. мест для проживания студентов, уточнили в правительстве.

"Комфортная и современная среда для жизни и учебы молодого поколения во многом влияет на будущее отечественной науки и экономики. Правительство по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина выполняет масштабную задачу по модернизации к 2030 году 800 университетских общежитий. Программа их капитального ремонта и оснащения реализуется по национальному проекту "Молодежь и дети", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.