Роспотребнадзор сообщил об отсутствии осложнений санэпидемобстановки в праздники

В ведомстве отметили, что заранее проводилось обследование мест проведения торжеств, в ходе которых оценивались соблюдение санитарных требований, организация медицинского сопровождения, условия питания и обслуживания посетителей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки, связанных с проведением новогодних мероприятий в 2026 году, допущено не было. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства, посвященного оперативной обстановке по итогам работы в новогодние праздники.

"Сотрудниками Роспотребнадзора организовано своевременное реагирование на ситуации санитарно-эпидемиологического характера, заранее проводилось обследование мест проведения торжеств, в ходе которых оценивались соблюдение санитарных требований, организация медицинского сопровождения, условия питания и обслуживания посетителей. Выявленные в ходе проверок несоответствия и нарушения были оперативно устранены. В целом осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки, связанных с проведением праздничных мероприятий, допущено не было", - говорится в сообщении.

По итогам совещания глава ведомства Анна Попова подчеркнула, что контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией должен сохраняться. Также территориальным органам Роспотребнадзора поручено обеспечивать своевременное информирование населения о необходимых мерах профилактики ОРВИ и гриппа, отметили в пресс-службе.