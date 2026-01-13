Мишустин: никого из репортеров на СВО не забудут

Премьер-министр заявил, что победа будет за Россией

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Никто из репортеров и военкоров, погибших при освещении событий в зоне СВО, не будет забыт, победа обязательно будет за Россией. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вручая премии кабмина в области СМИ в День российской печати.

"Я хочу поздравить вас с праздником еще раз, пожелать удачи, успеха. Победа обязательно будет за нами", - сказал Мишустин после церемонии вручения премий.

Премьер, вспоминая журналистов и военкоров, освещающих события в зоне спецоперации, отметил важность их работы. По его словам, никто из тех, кто погиб при выполнении журналистского долга, не будет забыт.

"Мы обязательно никого из них не забудем. И знайте, что правительство всегда рядом. Абсолютно любые вопросы, запросы будут решены. Надо сделать все для того, чтобы те коллеги, кто там защищает наши рубежи, получили все необходимое", - заключил Мишустин.