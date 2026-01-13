"Страна": под Киевом образовались большие очереди на АЗС из-за блэкаута

По данным издания, жители закупают топливо для генераторов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Длинные очереди на автомобильных заправках возникли в пригороде столицы Украины из-за длительного отключения электричества, сообщило издание "Страна".

По его данным, множество автомобилей скапливается у АЗС в городах Буча и Ирпень - жители закупают топливо для генераторов.

Ранее "Страна" писала, что Киев практически полностью обесточен, а возле супермаркетов, которые пока продолжают работать, уже образовались очереди. В понедельник издание "Инсайдер" сообщило, что крупные торговые сети Киева начали закрывать свои магазины из-за проблем с электроснабжением. Генераторы, от которых запитывают оборудование супермаркетов, не выдерживают нагрузки. Аналогичная ситуация складывается и в Киевской области. Во вторник утром две торговые сети подтвердили приостановку работы некоторых столичных супермаркетов из-за отключений света.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр города Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. Около 500 многоэтажных домов остаются без отопления. Из-за нехватки электроэнергии в районах правобережья приостановлено движение трамваев и троллейбусов. На часть маршрутов для замены вышли автобусы.

Как сообщили ТАСС очевидцы, электричество в Киеве появляется на два-три часа в сутки, в работе систем отопления и водоснабжения возникают перебои.