Ульяновский музей получил раковины моллюсков возрастом почти 60 млн лет

Экспонаты являются частью коллекции Петра Языкова - выдающегося геолога и краеведа

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 13 января. /ТАСС/. Ундоровский палеонтологический музей в Ульяновской области получил раковины ископаемых двустворчатых и брюхоногих моллюсков палеоценовой эпохи возрастом примерно 58 млн лет из коллекции, собранной в Симбирской губернии в 1820-х годах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в группе музея во "ВКонтакте".

"Переданные материалы представляют собой раковины ископаемых двустворчатых и брюхоногих моллюсков палеоценовой эпохи (возраст 57 - 58 млн лет), которые были собраны на территории Симбирской губернии в 1820-х годах", - отмечается в сообщении.

По информации музея, экспонаты являются частью коллекции Петра Языкова - выдающегося геолога и краеведа, брата известного поэта Николая Языкова. "Образцы этой коллекции - это не просто собрание окаменелостей, это материальная основа послужившая П. М. Языкову в составлении первых схем стратиграфии европейской России. Все экземпляры коллекции имеют оригинальную нумерацию, нанесенную на марки тех лет, и сопровождаются этикетками, которые подписаны рукой Петра Михайловича", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о передаче части коллекции в музей приняла администрация и экспертно-фондовая закупочная комиссия Государственного геологического музея им. В. И. Вернадского (г. Москва). Всего в фонды Ундоровского палеонтологического музея переданы 83 экземпляра ископаемой фауны.

Основная часть коллекции Петра Языкова (1 475 единиц) на данный момент хранится в Санкт-Петербургском Горном музее. В 1987 году 50 единиц этой коллекции были переданы в Ульяновский областной краеведческий музей.