В Музее Победы работу выставки "Тула - город-герой" продлили до 15 марта

Проект рассказывает о завершении Тульской оборонительной операции и начале контрнаступления под Москвой

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 13 января. /ТАСС/. Работа выставки "Тула - город-герой" в Музее Победы, посвященной окончанию Тульской оборонительной операции и началу контрнаступления под Москвой, продлена до 15 марта в связи высоким спросом. Изначально экспозицию открывали на срок до 5 февраля, сообщили в пресс-службе правительства Тульской области.

"Выставка "Тула - город-герой" в Музее Победы на Поклонной горе продолжит свою работу до 15 марта 2026 года. Продление срока экспонирования обусловлено высоким спросом на посещение экспозиции москвичами и гостями столицы. Изначально работа экспозиции планировалась до 5 февраля", - сообщили в пресс-службе облправительства.

Открытие выставки состоялось 5 декабря, она приурочена к отмечаемым в 2026 году 85-летию Тульской оборонительной операции, 50-летию присвоения Туле почетного звания "Город-герой".

Проект рассказывает о завершении Тульской оборонительной операции и начале контрнаступления под Москвой. По информации пресс-службы облправительства, выставку посетили около 100 тыс. человек.

В экспозиции представлено около 400 экспонатов, 200 из которых подлинные, среди них боевые и трудовые знамена, награды, оригиналы документов, предметы вооружения и экипировки, картины, фотографии. Центральное место выставки заняла подлинная медаль "Золотая звезда" города-героя Тулы, врученная 18 января 1977 года генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым.

Тульская оборонительная операция была проведена в период с 24 октября по 5 декабря 1941 года, являлась частью битвы под Москвой 1941-1942 годов. В результате операции была ликвидирована угроза окружения Москвы с юга, врагу нанесены значительные потери и созданы условия для перехода советских войск в контрнаступление. 7 декабря 1976 года указом Президиума Верховного Совета СССР Туле было присвоено почетное звание "Город-герой".

ТАСС - генеральный информационный партнер музея.