В Вологодской области вдвое увеличат число получателей выплат на жилье

Общий объем финансирования составит 96,5 млн рублей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Власти Вологодской области предоставят в 2026 году вдвое большему количеству семей выплаты на улучшение жилищных условий. Соцвыплату на покупку жилья или погашение ипотечного кредита смогут получить 82 семьи, в 2025 году такую выплату смогли получить 37 семей, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Социальную выплату на покупку жилья или погашение ипотечного кредита направим 82 молодым семьям. В 2025 году улучшить жилищные условия смогли 37 семей. Общий объем финансирования составит 96,5 млн рублей, из них 80 млн рублей - средства областного бюджета, еще 16,5 млн рублей предусмотрены в рамках соглашения с Министерством строительства Российской Федерации", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Участники программы уже определены. Вручение свидетельств о праве на социальную выплату запланировано до 1 марта. Для обеспечения прозрачности и безопасности все средства будут перечисляться на блокированные лицевые счета, сообщил глава региона.

В 2025 году на поддержку семей с детьми из областного бюджета направили в целом более 2,8 млрд рублей по региональной программе "Семья - оплот Русского Севера" и нацпроекту "Семья".

Зафиксирован рост рождений, в том числе появление в семьях третьих и последующих детей. Выросло количество браков и сократилось число разводов. Мерами государственной и региональной поддержки на Вологодчине воспользовались 6,2 тыс. семей.