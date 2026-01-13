Депутат Рады Разумков: температура в квартирах в Киеве опустилась до 5 градусов

Нет отопления в больницах и домах, сообщил политик

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Температура в некоторых жилых домах в Киеве, Одессе и Харькове во вторник, 13 января, опускалась до 5 градусов тепла на фоне похолодания и проблем с электроснабжением. Об этом заявил на заседании Верховной рады депутат Дмитрий Разумков.

"Сегодня в Киеве, Одессе, Харькове до 5 градусов тепла. <...> Нет отопления в больницах и домах", - сказал он.

Депутат Лариса Белозер добавила, что в Киеве в некоторых многоквартирных домах "пятый день нет тепла".

Температура воздуха в Киеве между тем опустилась до 9 градусов мороза, ночью ожидается до 13 градусов мороза.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр города Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. Около 500 многоэтажных домов остаются без отопления. Из-за нехватки электроэнергии в районах правобережья приостановлено движение трамваев и троллейбусов. На часть маршрутов для замены вышли автобусы.