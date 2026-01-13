В Донбассе и Новороссии восстановили и построили почти 7,6 тыс. МКД

В Мариуполе, в частности, завершили строительство шестиэтажного дома для тех, кто утратил кров из-за боев

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Около 7,6 тыс. многоквартирных домов отремонтировано и построено в Донбассе и Новороссии с 2022 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Восстановление жилого фонда и строительство компенсационных многоквартирных домов в воссоединенных регионах - важный социальный вопрос. Им занимаемся с 2022 года, и на сегодняшний день порядка 7,5 тыс. домов восстановлено, 75 - построено", - приводит слова Хуснуллина пресс-служба правительства РФ.

Он добавил, что недавно в Мариуполе завершили строительство шестиэтажного дома для тех, кто утратил кров из-за боев. Площадь 84-квартирного дома - 7,7 тыс. кв. м. Квартиры передадут новоселам с внутренней отделкой. Объектом занималась публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства".

По данным гендиректора ППК Карена Оганесяна, в новом доме 14 однокомнатных квартир, еще по 34 квартиры с двумя и тремя комнатами, а также две - с четырьмя.