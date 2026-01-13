Под Красноярском на федеральной трассе нашли емкости с соляной кислотой

Угрозы растекания жидкости нет

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 13 января. /ТАСС/. Соляная кислота в еврокубах обнаружена на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Боготольском муниципальном округе Красноярского края. Угрозы растекания кислоты нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"13 января в 20:45 (16:45 мск) поступила информация об обнаружении соляной кислоты в еврокубах на 601-м км федеральной трассы Р-255 "Сибирь". На место отправлены оперативные службы. Место обнаружения соляной кислоты оцеплено. Угрозы растекания и попадания в водные объекты соляной кислоты нет", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на место привлечено 17 человек и 4 единицы техники.