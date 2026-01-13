В Киеве в ночь на 14 января будет до минус 17 градусов

Электричество в городе появляется на два-три часа в сутки, отопление и водоснабжение работают с перебоями, передают очевидцы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Мороз в Киеве предстоящей ночью может окрепнуть до 17 градусов, а по области - достигнуть 20 градусов ниже нуля. Об этом сообщает Укргидрометцентр в своем последнем прогнозе погоды.

"Предстоящей ночью в Киеве без существенных осадков, возможен туман, температура в городе ночью 15-17 градусов мороза, по области 15-20 градусов мороза", - отмечается в сводке. Днем 14 января в Киеве ждут от минус 10 до минус 12 градусов, ухудшать ситуацию на протяжении суток будет ветер переменных направлений, дующий со скоростью до 8 м/с.

Сильные морозы местные синоптики объясняют затоком холодного арктического воздуха.

Как ранее сообщили ТАСС очевидцы, электричество в Киеве появляется на два-три часа в сутки, отопление и водоснабжение работают с перебоями. Около 500 многоэтажных домов остаются без отопления. Тепло также вновь отсутствует и в помещениях Верховной рады.

По данным очевидцев, все потребители обесточены либо полностью, либо частично. Жители публикуют в социальных сетях видео из квартир, где нет ни света, ни отопления. Издание уточняет, что у некоторых потребителей нет электричества уже пятые сутки.

В Киеве из-за длительных отключений света также продолжают закрываться супермаркеты. Согласно информации "Страны", возле супермаркетов, которые пока продолжают работать, уже образовались очереди.