В Симферополе завершили строительство общежитий КФУ

Заселение планируется в сентябре

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Строительство двух общежитий на 250 и 450 мест для студентов и преподавателей Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ) завершилось в Симферополе, их заселение планируется в сентябре. Об этом сообщается на портале правительства России.

"Завершилось строительство двух общежитий на 250 и 450 мест для студентов и преподавателей Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского в Симферополе. <…> Получено заключение о соответствии, объекты полностью оснащены и готовятся к вводу в эксплуатацию, их заселение запланировано на сентябрь 2026 года", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Общежития построены по блочному типу. В каждом блоке оборудованы одна-две комнаты с собственным санузлом, в том числе для маломобильных групп населения на первых этажах. Также на каждом этаже размещены кухни, на первом этаже - тренажерный зал и медицинские кабинеты, а на подземном - буфет. Кроме того, специалисты благоустроили прилегающую территорию общежитий: выполнили озеленение, асфальтировали проезды и тротуары. Возле зданий оборудовали спортивные площадки, зоны для отдыха, игры в теннис и две автостоянки.

По его словам, университет является крупным научно-образовательным центром Крыма и одним из ведущих вузов ЮФО. Он готовит высококвалифицированные кадры для важных отраслей экономики: медицины, АПК, строительства и архитектуры, туризма и IT. "Создание комфортных условий для проживания и учебы - это большой вклад в будущее полуострова, в его кадровый суверенитет и дальнейшее развитие", - отметил Хуснуллин.

Для вуза возводятся пять учебно-лабораторных корпусов общей площадью более 46 тыс. кв. м. Сейчас в двух из них - здании Института иностранной филологии и корпусе Архитектурно-строительной академии ведутся работы по устройству фасадов. Завершить строительство всех зданий и оснастить их современным технологическим оборудованием планируется в 2027 году.

О КФУ

Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского объединяет 13 институтов, шесть колледжей, академию и техникум. Более 23 тыс. студентов из России и зарубежных стран обучаются там по программам высшего и среднего профессионального образования в области медицины и здравоохранения, сельского хозяйства, строительства и архитектуры и др.