АСИ поможет в реализации 10 пунктов плана по реализации стратегии семейной политики

В конце декабря 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями сообщил, что кабмин утвердил план мероприятий по реализации Стратегии семейной и демографической политики, который позволит усилить меры господдержки семей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступит соисполнителем 10 мероприятий, вошедших в план по реализации Стратегии семейной и демографической политики, утвержденный правительством РФ. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.

"АСИ выступит соисполнителем десяти мероприятий плана правительства РФ по семейной и демографической политике. Продолжим совместно с Минздравом России реализовывать Программу мотивационного анкетирования и формирования индивидуальных рекомендаций для беременных женщин в ситуации репродуктивного выбора. Совместно с Минздравом России будем тиражировать методические рекомендации медико-социального послеродового сопровождения, среди которых послеродовой патронаж для многодетных семей, содействие грудному вскармливанию, проведение Дней здоровой мамы, комнаты матери и ребенка и другие элементы просемейной инфраструктуры", - сказано в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что совместно с регионами и Агентством социально-демографического развития АСИ продолжит работать над практиками по развитию готовности молодежи к семейной жизни в формате интенсив-семинаров "Любовь. Семья. Счастье". АСИ также продолжит сотрудничать с представителями бизнеса по задачам укрепления корпоративной демографической политики.