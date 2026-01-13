Депутат Башанкаев выступил в защиту главврача больницы №1 в Новокузнецке

По словам зампреда комитета Госдумы по охране здоровья, в ситуации необходимо дождаться результатов проверки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, хирург Бадма Башанкаев назвал главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы №1, в роддоме которой за период январских праздников умерли девять новорожденных детей, Виталия Хераскова опытным и именитым специалистом, отметив, что в случившейся ситуации необходимо дождаться окончательного решения правоохранительных органов.

Ранее губернатор Кемеровской области Илья Середюк временно отстранил Хераскова от должности.

"Я скажу так, что главный врач, который возглавлял этот перинатальный центр, очень опытный и очень именитый. <...> Он именитый анестезиолог, реаниматолог. Он очень грамотный специалист. И то что произошло, конечно, вызывает у меня дополнительные вопросы, потому что что-то пошло не так, надо разобраться", - сказал он в программе "Соловьев Live".

Депутат подчеркнул, что в ситуации необходимо дождаться результатов проверки, начатой правоохранительными органами. "Конечно же, мы ждем решение правоохранительных органов. Это будет очень внимательное и скрупулезное рассмотрение этого дела", - добавил он.

Башанкаев также отметил, что работа с отзывами, в том числе негативными, зачастую зависит непосредственно от медучреждения. "Это [работа с отзывами] зависит, конечно, от, объективно, учреждения. Иногда пиарщики не работают, их просто нет. И [тогда] это замглавврача [ответственность], который должен между лечебным процессом еще и читать соцсети", - сказал депутат.