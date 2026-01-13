В Карелии студенткам увеличат размер выплаты на первого ребенка

Сумма увеличится со 100 до 150 тыс. рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 января. /ТАСС/. Законопроект об увеличении со 100 до 150 тыс. рублей выплаты студенткам, родившим первого ребенка, обсудили в заксобрании Республики Карелия. Об этом сообщили в региональном парламенте.

"На заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике депутаты поддержали законопроект об увеличении единовременной республиканской выплаты студенткам вузов, колледжей и техникумов Карелии, которые родили ребенка. <...> Законопроект предполагает увеличение денежной суммы до 150 тысяч рублей, а в случае рождения второго и каждого следующего ребенка - до 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Инициативу на рассмотрение парламентариев внес глава региона Артур Парфенчиков. Законопроект депутатский корпус рассмотрит на заседании заксобрания Карелии 22 января.

С 2025 года в республике действует закон, согласно которому студентки очных форм обучения получают выплату за рождение ребенка в размере 100 тыс. рублей.