Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Находящихся на мосту попросили сохранять спокойствие
Редакция сайта ТАСС
14:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, находящихся на мосту просят сохранять спокойствие. Об этом говорится в Telegram-канале об обстановке на автоподходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. 

