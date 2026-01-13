Президент Южной Кореи и премьер Японии сыграли песню BTS

Ли Чжэ Мён и Санаэ Такаити также надели синюю одежду, на которой были их имена и флаги государств

СЕУЛ, 13 января. /ТАСС/. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и премьер-министр Японии Санаэ Такаити вместе исполнили на барабанах композицию южнокорейской группы BTS Dynamite, а также мелодию песни Golden из мультфильма "Кей-поп-охотницы на демонов" (KPop Demon Hunters, 2025). Об этом рассказали в администрации южнокорейского лидера.

По словам южнокорейской стороны, Ли Чжэ Мён и Санаэ Такаити надели синюю одежду, на которой были их имена и флаги их государств. Для них подготовили две ударные установки японского производителя музыкальных инструментов.

"Для того, чтобы символически подчеркнуть близость между двумя лидерами, японская сторона подготовила специальную программу. Президент и премьер-министр исполнили вместе Golden из "Кей-поп-охотниц на демонов" и трек Dynamite группы BTS", - информировали в администрации южнокорейского президента.

Санаэ Такаити объяснила Ли Чжэ Мёну, как играть на барабанах. Такаити в студенчестве играла на этом инструменте в музыкальной группе и увлекалась рок-музыкой.

"Сегодня я исполнил мечту своей жизни. Я с детства хотел играть на барабанах", - сказал Ли Чжэ Мён. Японский премьер подарила ему барабанные палочки.