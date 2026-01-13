Главный неонатолог Минздрава вылетел в Новокузнецк

Специалистов педиатрического университета Санкт-Петербурга направили в Кузбасс для проверки службы родовспоможения

Главный неонатолог Минздрава РФ, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов © ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Главный неонатолог Минздрава РФ, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов вылетел в Новокузнецк из-за инцидента в роддоме, где за новогодние праздники умерли девять младенцев. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Вылетел", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил журналистам проректор по международной деятельности и информационно-аналитическому обеспечению СПбГПМУ Валентин Сидорин, педиатрический университет вошел в группу специалистов, которых Минздрав РФ направил в Кемеровскую область для проверки службы родовспоможения.

"Безусловно, ситуация в Новокузнецке не является типичной для нашей страны, для России. У нас в Российской Федерации младенческая смертность по итогам 2025 года достигла наименьших исторических показателей 3,4 промилле. Это говорит о том, что из тысячи родившихся живыми выживает 997 детей и в большинстве случаев они становятся полноценными членами общества", - сказал он.

Сидорин отметил, что все необходимые специалисты, компетенции, все что требуется для решения поставленных задач имеется. Специалисты будут работать и делать так, чтобы ситуация была разрешена. "Это локальная ситуация, которая требует анализа. Самое главное, чтобы на основе анализа были сделаны такие выводы, чтобы подобные ситуации не повторялась в регионах, и чтобы регионы знали меру ответственности за происходящее", - заключил он, добавив, что выводы об инциденте пока делать рано.