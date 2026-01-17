Статья

Голос из прошлого в архиве ТАСС. Что Иосиф Кобзон говорил о санкциях, СБУ и Донбассе

Народный артист СССР на протяжении всей жизни сохранял связь со своей малой родиной — будучи уроженцем Донецкой области, принимал активное участие в жизни региона и после событий весны 2014 года доставлял гуманитарную помощь, привозил лекарства, навещал раненых, организовывал концерты. Певец одним из первых попал под санкции, но отнесся к этому вполне спокойно, ставя на первое место свой актерский долг перед отечественной аудиторией

Народный артист СССР Иосиф Кобзон © Борис Кавашкин/ ТАСС

Иосиф Кобзон всегда высказывался в поддержку Крыма и Донбасса в составе России. Кобзон родился в донецком городе Часов Яр. Покинув малую родину, он ни на минуту не забывал о своих земляках. "У меня своя Украина — это моя Родина, а СБУ меня мало волнует", — повторял народный артист.

В 2014 году на российского певца и уже тогда депутата Госдумы Запад наложил санкции. Ему запретили въезд в ЕС и на Украину, почетным гражданином которой он являлся, за то, что певец осмелился посетить город своего детства Часов Яр. Иосиф Кобзон подумывал даже обратиться в Европейский суд по правам человека, но до конца не верил в положительный исход дела.

"Возможность подать иск есть у каждого гражданина, если с ним обращаются по положениям Конституции. У каждого человека презумпция невиновности, право на перемещение и так далее, но все дело в том, что предвзятость Европейского суда на сегодняшний день целиком и полностью под американцами. Меня обвиняют в том, что я ездил в Новороссию. Но дело все в том, что Новороссия, Донбасс — это моя родина. Там и скульптура моя стоит в центре города, там и улица названа моим именем, там и музей мой. За что же меня, так сказать, наказали — за приезд домой. Ну конечно, я выиграю иск, если будут рассматривать, но ведь Евросоюз сейчас ничего не рассматривает".

В октябре 2014 года Иосиф Кобзон представил Гимн Донецкой Народной Республики — он был его автором и первым исполнителем. В тот день украинские силовики сорвали перемирие и обстреляли Донецк, но, несмотря на это, концерт состоялся. Кобзон много раз привозил гуманитарную помощь в Донецк и Луганск. В феврале 2015 года он был удостоен звания народного артиста ДНР, а в августе того же года Кобзону присвоили звание Героя Республики.

"У меня своя Украина. Это моя родина. А СБУ Украины меня мало волнует. Что они там решают, что они там дурака валяют — меня это не волнует. Я не собираюсь к ним ехать, в эту Украину. Живут же люди здесь, в Донбассе, мои земляки, живут женщины, дети. Поэтому ну как же бояться, когда они живут здесь и они не боятся. Не буду кокетничать и говорить, что я ничего не боюсь. Я тоже, наверное, боюсь, но не до такой степени, чтобы не быть рядом в нужное время с этими людьми".

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. В 2003 году в Донецке ему установили памятник, отлитый из бронзы. Двухметровый монумент изобразил Кобзона шагающим по Новороссии.