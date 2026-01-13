В РФ с 2019 года реализовано более 1 тыс. проектов по итогам конкурса горсреды

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. проектов реализовано по итогам проведения Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды с 2019 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Конкурс позволяет создавать именно те места, в которых нуждаются люди. С 2019 года на сегодня реализовано более 1,1 тыс. проектов-победителей, и эта работа продолжается", - приводятся в сообщении его слова.

Тысячным объектом стало пространство "Энергия спорта" в городе Рузаевке Республики Мордовия, которое было выбрано и спроектировано при участии граждан, добавил Хуснуллин. Всего за время проведения конкурса отобрано 1 609 проектов: 679 парков, 301 набережная, 262 площади, 367 улиц и пешеходных зон.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин напомнил, что в 2025 году для развития федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" были расширены возможности участия регионов во Всероссийском конкурсе объектов благоустройства. Теперь к участию допускаются населенные пункты с численностью жителей до 300 тыс. человек, в том числе села, являющиеся опорными населенными пунктами, а также исторические поселения - административные центры регионов.

"Конкурс стимулирует привлечение внебюджетного финансирования в регионах - от 5% до 25%, что способствует развитию местных проектных команд и их компетенций. Реализация конкурсных проектов позволила создать 26 730 новых рабочих мест и 6 088 объектов коммерческой предпринимательской активности. Наша общая задача - сохранить динамику проекта и достигнутый темп, сделать так, чтобы малые города не оставались в стороне от масштабных преобразований, а становились опорой для будущего страны. До 2030 года планируется реализовать более 1,6 тыс. проектов-победителей", - приводятся в сообщении слова Файзуллина.