Ленобласть усилила контроль за экологическими нарушениями

Существенную роль в этом сыграли комплексы видеофиксации

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Рост выявленных нарушений в сфере экологической безопасности зафиксирован в Ленинградской области в 2025 году, что связано с усилением контроля и более активной работой органов местного самоуправления. При этом устраняются нарушения теперь быстрее, сообщила на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета государственного экологического надзора региона Рамила Агаева.

"Нарушений фиксируется больше. Мы стали их чаще выявлять, но они быстрее устраняются. <…> Все благодаря тому, что муниципалитеты начали активнее включаться в работу - устанавливать камеры и направлять нам материалы", - подчеркнула руководитель комитета.

Так, в 2024 году было вынесено около 500 постановлений, а в 2025 году - уже более 700. Существенную роль в этом сыграли комплексы видеофиксации: в 2025 году с их помощью выявили 298 нарушений.

В 2026 году в ряде муниципалитетов планируется расширить систему видеоконтроля, камеры появятся на всех контейнерных площадках региона. Кроме того, в перспективе оснащение контейнерных площадок видеонаблюдением будет закреплено на нормативном уровне.