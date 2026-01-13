В Марий Эл открыли центр социальной адаптации граждан после капремонта

Глава республики Юрий Зайцев проинспектировал работу учреждения

ЙОШКАР-ОЛА, 13 января. /ТАСС/. Центр социальной адаптации граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, открыли после капитального ремонта в Марий Эл. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев, лично проинспектировавший работу учреждения.

"Центр помогает людям, попавшим в сложные обстоятельства, лицам без определенного места жительства и тем, кто недавно освободился из мест лишения свободы", - рассказал Зайцев. Он отметил, что специалисты центра оказывают экстренную поддержку, помогают с документами и поиском работы, помогают в реабилитации тем, кто борется с зависимостями.

Глава региона напомнил, что на ремонт и оснащение центра, получившего название "Перспектива", было направлено более 11 млн рублей. "Здесь оборудовали кабинеты психолога, адаптивной физкультуры, швейные и творческие мастерские, где получатели социальных услуг изготавливают текстильные наборы для сервировки, а также сувенирную продукцию", - также пояснил Зайцев. Ежегодно здесь дают шанс на новый старт в жизни почти 200 жителям Марий Эл. "Такая работа - важнейшая часть социальной политики", - подчеркнул глава региона, назвав услуги центра не просто помощью, а "инвестицией в человека и стабильность общества".