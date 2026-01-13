В Сургуте отец окунулся в прорубь вместе с годовалым сыном в минус 30 градусов

Об этом сообщили организаторы купаний Центр Здоровья "Айсберг"

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Мужчина со своим ребенком, которому 1 год и 4 месяца, окунулся в прорубь в Сургуте Югры. Видео опубликовали организаторы купаний Центр Здоровья "Айсберг" в своей группе во "ВКонтакте".

"Поздравляем самого молодого моржика! Ему всего годик и 4 месяца, но он уже смело окунулся в ледяную воду! С папой они вместе несколько раз нырнули, и на лице Мартина светилась радость и доверие. Вот это настоящая команда!" - сказано в сообщении.

По данным синоптиков, на прошедших выходных, когда было снято видео, температура воздуха в Сургуте составляла около минус 30 градусов.