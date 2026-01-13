В Таганроге закрыли тепловые контуры поврежденных БПЛА домов

Специалисты по изготовлению окон приступили к замерам

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 января. /ТАСС/. Тепловой контур восстановили в жилых домах, поврежденных в результате атаки БПЛА на Таганрог Ростовской области. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

"В течение дня работала комиссия по оценке нанесенного ущерба. По предварительным итогам поквартирного обхода зафиксированы повреждения 61 окна и четырех балконов. Тепловой контур у всех поврежденных объектов закрыт", - написала Камбулова в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что специалисты по изготовлению окон приступили к замерам. Также в ближайшее время будет утверждена специальная комиссия по выплатам владельцам поврежденных автомобилей.

Вечером температура воздуха в Таганроге опустилась до минус 6 градусов. Ночью ожидается похолодание до минус 8 без осадков.

Ранее во вторник губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о том, что силы ПВО уничтожили семь БПЛА над территориями Таганрога и Красносулинского района. При атаке на Таганрог погибла женщина. Повреждения получили промышленные объекты, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили.