Снегопад в Москве и Подмосковье начнется после 03:00 и продлится до вечера 14 января

Осадки будут отмечаться на фоне морозной погоды

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Новый снегопад начнется в Москве и Подмосковье предстоящей ночью после 03:00 мск и продлится до вечера 14 января. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Осадки начнутся где-то после 03:00 мск и до утра в столице может выпасть до 2 см снега, затем интенсивность снегопада будет усиливаться и в период с 09:00 до 21:00 мск среды прирост снежного покрова может составить еще 5 см", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что осадки будут отмечаться на фоне морозной погоды: предстоящей ночью в Москве столбики термометров покажут 8-10 градусов ниже нуля, местами - до минус 15 градусов. В Подмосковье мороз окрепнет до 8-13 градусов, местами - до минус 20 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что высота снежного покрова в столице достигла 43 см и такой показатель близок к рекордному, зафиксированному в 1942 году когда высота снежного покрова составляла 49 см. "На станции на ВДНХ сегодня 43 сантиметра - это близко к рекордному, 26 - это норма, 49 - рекордное значение для этого дня, а тут 43 сантиметра", - сказал Вильфанд.

Вместе с тем он подчеркнул, что для Москвы и Московской области значения разные. В Кашире, например, высота снежного покрова составляет 44 см, в Коломне 50, в Павловском посаде 48, в Серпухове 43, а в Черустях 54 см. Основные снегопады, по его словам, к настоящему моменту уже прекратились, еще на несколько сантиметров сугробы вырастут в среду.

О работе коммунальных служб

Коммунальные службы столичного региона продолжают ликвидировать последствия череды снегопадов, обрушившихся на прошлой неделе, в том числе одного из самых сильных за все 146 лет метеорологических наблюдений, прошедшего 8-9 января. В комплексе городского хозяйства мэрии Москвы отмечают, что специалисты работают в круглосуточном режиме. При этом прирост снега, как отмечают здесь, в ближайшие дни может составить еще до 16 см. "Повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных снежных валов", - написали в официальном телеграм-канале комплекса. Также на улицах работает тяжелая погрузочная техника, в том числе и на проезжей части, из-за чего власти просят водителей быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.

Продолжается борьба со снегом и в Московской области. Так, глава Жуковского Андроник Пак сообщил ТАСС, что на ближайшие трое суток власти города сформировали план-график уборки дворов, чтобы охватить как можно больше территории. "Основная задача для нас на данный момент - приведение округа в порядок и ликвидация последствий обильных снегопадов", - заметил Пак. В частности, по его словам, с начала года с улиц города Жуковского собрали свыше 3,5 тыс. кубометров снега, что является достаточно весомым показателем для небольшого по площади города.

В свою очередь, глава подмосковного Раменского Эдуард Малышев заметил, что сочетание тяжелой техники и малых ручных роторов позволяет коммунальщикам "поэтапно наводить порядок во всех населенных пунктах округа". Он заметил, что в настоящее время упор делается именно на малую механизацию, позволяющую убирать снег там, где не пройдет большой трактор, значительно ускоряя работу дворников и повышая ее эффективность.