В Воронеже Красный Крест обеспечил необходимым 66 семей после атаки БПЛА

Члены реготделения продолжат работу, 14 января они собираются посетить не менее 30 семей

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 13 января. /ТАСС/. Воронежское региональное отделение Российского Красного Креста (РКК) включилось в работу по оказанию помощи пострадавшим от массированной атаки БПЛА на областной центр 10 января. Одной из действенных мер поддержки стала выдача сертификатов на товары первой необходимости, их получили уже 66 семей, сообщил в Telegram-канале председатель организации Павел Савчук.

"Коллеги из Воронежского регионального отделения Российского Красного Креста оперативно включились в работу. В эти дни сотрудники реготделения во главе с председателем Еленой Дроновой обходят жителей пострадавших квартир и частных домов, оказывая гуманитарную и психологическую поддержку, уточняя потребности в помощи. 66 семей уже получили срочную поддержку - продуктовые сертификаты на товары первой необходимости, теплые вещи, постельное белье", - написал председатель организации.

Члены реготделения планируют продолжать работу и в среду собираются посетить не менее 30 семей, чтобы узнать об индивидуальных нуждах пострадавших. Деятельность в этом направлении будет продолжаться до тех пор, пока будет требоваться помощь. Одновременно психологи РКК оказывают профессиональную помощь всем, кто в ней нуждается - проводят индивидуальные консультации, предоставляют рекомендации по преодолению стресса и тревожности после пережитых событий. За подобной помощью обратились как минимум три семьи.

"Стоит отметить, что наша работа ведется в тесной координации с правительством Воронежской области - мы уточняем списки пострадавших, сверяем с коллегами основные нужды и потребности людей, чтобы наша помощь не дублировала, а дополняла друг друга и была более объемной", - добавил Савчук.

Нуждающихся в гуманитарной или психологической поддержке в связи с событиями 10 января он призвал обращаться в региональное отделение РКК по номеру 89802442380 (в рабочие часы) или уточнять информацию в официальной группе во "ВКонтакте".

Вечером 10 января дежурным силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежем и двумя районами области были обнаружены, уничтожены и подавлены 17 беспилотных летательных аппаратов. Ранения различной степени тяжести получили четыре человека. Одну из пострадавших, учителя русского языка и литературы одной из воронежских школ Дину Дубинину, врачам спасти не удалось. В городе повреждено 12 многоквартирных и 43 частных жилых дома, не менее 86 автомобилей.