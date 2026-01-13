В Омске проведут проверку после прорыва теплопровода в морозы

Без тепла в 30-градусные морозы осталось значительное количество домов

ОМСК, 13 января. /ТАСС/. Прокуратура Омска организовала проверку по факту аварии на тепловых сетях, сообщила пресс-служба ведомства. В результате в 30-градусные морозы без тепла осталось значительное количество жилых домов и социальных учреждений.

В Омской области объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. В настоящий момент в Омске почти минус 30 градусов, в ближайшие дни температура местами по региону может снизиться до минус 40 градусов.

"Прокуратура города Омска организовала проверку соблюдения законодательства о теплоснабжении в деятельности АО "Тепловая компания" по факту повреждения тепловых сетей по ул. Перелета. В результате аварии без отопления осталось значительное количество жилых домов и социальных учреждений", - говорится в сообщении.

В "Тепловой компании" в свою очередь отметили, что произошло повреждение подземного трубопровода. В пресс-службе не смогли уточнить ТАСС количество отключенных от тепла объектов, но отметили, что сотрудники делают все возможное для восстановления теплоснабжения в кратчайшие сроки.