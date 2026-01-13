Строительство северного обхода Омска планируют завершить на два года раньше

Реализация проекта запланирована в срок до 2030 года

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Петров/ ТАСС

ОМСК, 13 января. /ТАСС/. Омские власти сделают все возможное для ускоренного завершения строительства северного обхода Омска протяженностью 66 км в 2028-2029 годах вместо 2030 года. Об этом сообщил журналистам губернатор Виталий Хоценко.

"Вообще в планах стоит реализация этого проекта до 2030 года, но есть опережающее финансирование, и мы будем все делать, чтобы построили раньше, в 2028-2029 годах. Заместитель председателя правительства страны Хуснуллин Марат Шакирзянович сказал, что правительство страны готово оказать содействие для того, чтобы смещать сроки окончания строительства с 2030 на 2029, может быть, даже 2028 год", - рассказал Хоценко.

Ранее губернатор рассказал, что Северный обход Омска - это транспортный вход в Сибирский федеральный округ для всей России. Дорога позволит сэкономить 20 км пути от Тюмени до Новосибирска и сократить поездку минимум на 40 минут. Также трасса позволит решить транспортную проблему на выездах из Омска и разгрузить городские магистрали. Обход будет способствовать развитию сообщения между Новосибирской и Тюменской агломерациями, активизации инвестиционной деятельности и увеличению объемов строительства в северной части города.

Северный обход войдет в строящуюся трассу М-12 "Восток" и станет частью транспортного коридора "Россия". Четырехполосная трасса длиной почти 66 км будет построена с расчетной скоростью движения 120 км/ч. Проект включает строительство пяти транспортных развязок, двух мостов через Иртыш и Омь длиной 1,2 км и 176 м соответственно. Также планируется возведение 19 путепроводов - 2 через железнодорожные линии и 17 на пересечениях с дорогами регионального и местного значения, а также для проезда сельхозтехники.