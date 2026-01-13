Число звонков Деду Морозу увеличилось на 60%

Официальный канал связи организовала компания "Ростелеком"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Более 240 тыс. звонков поступило на горячую линию Всероссийского Деда Мороза за 10 дней. Это на 60% больше, чем в 2024 году, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"Свыше 240 тыс. звонков поступило на горячую линию Деда Мороза за 10 дней. Официальный канал связи с зимним волшебником и его помощниками организовала компания "Ростелеком", звонки от ребят со всей страны принимались круглосуточно в предпраздничные дни <…>. Горячая линия работает четвертый год, в этот раз звонков поступило на 60% больше, чем в 2024 году. За все время работы цифровые помощники приняли 562 тыс. детских обращений", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Самыми активными абонентами стали дети от 6 до 10 лет, на втором месте - ребята младше пяти лет. Больше всех великоустюгскому Деду Морозу звонили ребята из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Челябинской и Свердловской областей.

"Заветными желаниями большинства детей стали: смартфоны, игрушки, домашние питомцы, особенно котята, подарки-сюрпризы", - сообщил губернатор.

Великий Устюг в Вологодской области - один из наиболее привлекательных для путешественников городов благодаря вотчине Деда Мороза. В резиденции созданы соответствующий тематический парк, двухэтажный терем, работают почта Деда Мороза, дом моды, зоосад - филиал Московского зоопарка.