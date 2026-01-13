ТАСС: украинский блогер зарабатывает на публикациях видеороликов солдат ВСУ

По данным российских спецслужб, Вячеслав Стерненко присылает в подразделения бэушные дроны вместо новых под предлогом недостатка финансирования

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Украинский блогер-нацист Вячеслав Стерненко снимает видеоролики с солдатами ВСУ без их согласия, за счет которых зарабатывает деньги, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Украинский блогер-нацист Вячеслав Стерненко присылает в подразделения бэушные дроны вместо новых под предлогом недостатка финансирования. Кроме того, в комплекте отсутствует аккумулятор и другие необходимые запчасти. При этом Стерненко публикует видеоролики военнослужащих ВСУ, на которые те не давали согласия, на публикацию, зарабатывая с них деньги", - рассказал собеседник агентства.