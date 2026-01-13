Умер заведующий музыкальной частью Театра кукол им. Образцова Николай Шамшин

Ему был 51 год

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Заведующий музыкальной частью Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова, композитор Николай Шамшин умер на 52-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.

"13 января на 52-м году жизни скончался заведующий музыкальной частью нашего театра Николай Евгеньевич Шамшин. Замечательный человек, настоящий профессионал, одаренный композитор и аранжировщик, великолепный музыкант", - говорится в сообщении.

Как отметили в учреждении, благодаря Шамшину был восстановлен оркестр театра, а также воссозданы партитуры спектаклей и записаны новые фонограммы для постановок. В его творчестве сочетались традиции классической музыки и элементы джаза. Он исполнял партии бас-гитары и контрабаса в оркестре театра.

Музыка Николая Шамшина звучала в десятках проектов театра, среди которых "Старый сеньор и …", "Гадкий утенок", "Новое время Театра Образцова", перформанс "Август Хиросимы, пепел Нагасаки", а также на Церемонии закрытия Международного фестиваля имени С. В. Образцова.

О Шамшине

Николай Шамшин родился в Москве. Окончил музыкальное училище при Московской консерватории, затем Консерваторию им. П.И. Чайковского. Сотрудничал с композиторами Евгением Крылатовым, Александром Клевицким, Эдуардом Ханком, а также с отечественными исполнителями Иосифом Кобзоном, Ларисой Долиной, Сергеем Пенкиным, Любовью Казарновской, Татьяной Булановой и другими. С 2003 начал сотрудничать с Театром Образцова, а в 2009 стал заведующим музыкальной частью. Автор музыки к спектаклям "Сказка о царе Салтане", "Сказка о рыбаке и рыбке", "Золушка" и другим.