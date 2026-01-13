Молодежка Народного фронта направила более 200 тыс. гумнаборов за 2025 год

Волонтеры также осуществили 24 миссии и 136 выездов в рамках адресной помощи

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Волонтеры молодежки Народного фронта осуществили 24 миссии и 136 выездов в рамках адресной помощи в регионах России, собрали и помогли направить 233 тыс. продуктовых и гигиенических наборов нуждающимся в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе молодежного крыла движения.

"В прошлом году молодежка Народного фронта провела 24 миссии и 136 выездов по адресной помощи в Курской, Ростовской областях и новых регионах. Волонтеры собрали и помогли направить 233 тыс. продуктовых и гигиенических наборов. Они обеспечили бесперебойную логистику, разгрузив и загрузив почти тысячу машин с грузами, и эвакуировали из госпиталей 3 352 пациента. Добровольцы подготовили к передаче защитникам сотни единиц техники, включая 485 автомобилей и 117 мотоциклов, а также прошили 436 БПЛА", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что значительные усилия были направлены на улучшение быта. Так, например, в Курске и приграничье волонтеры утеплили почти 800 окон. Активное участие они принимали в восстановлении социальной инфраструктуры, в том числе в строительстве богадельни в селе Камышное ЛНР, развозе воды в ДНР, ремонтных работах в селе Новопетриковка, Никольском монастыре и храме Лисичанска.

Также 13 января стартовала первая в 2026 году гуманитарная миссия молодежки Народного фронта в Ростове-на-Дону и исторических регионах России. Две недели сводный отряд из 23 добровольцев будет помогать местным жителям, социальным учреждениям и бойцам спецоперации.

"В 2026 году наша цель неизменна: быть надежным плечом для тех, кто защищает страну, и для тех, кто нуждается в помощи - будь то питьевая вода, восстановленный дом или отремонтированный храм. <...> Каждые две недели сводные отряды из разных регионов страны приезжают на смены, чтобы помочь населению и бойцам, и одновременно - своими глазами увидеть и понять историю Донбасса, Новороссии и приграничья. Только за прошлый год через эту уникальную школу прошли 1 067 волонтеров из 64 регионов", - отметил заместитель руководителя исполкома Народного фронта, руководитель молодежного крыла движения Владимир Тараненко.

В пресс-службе добавили, что участниками первой в 2026 году смены гуманитарной миссии стали волонтеры из пяти регионов: Оренбургской, Свердловской, Ульяновской, Московской и Калужской областей. Как и в 2025 году, они будут работать по нескольким направлениям: на складах формировать и отправлять гуманитарные наборы, на местах - ликвидировать последствия обстрелов, восстанавливать дома и отрабатывать адресные обращения. Особое внимание будет уделено помощи в восстановлении духовных центров Донбасса - храмов и монастырей, которые во время активных боевых действий стали укрытием для местных жителей.