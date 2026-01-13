На Запорожье подачу электричества восстановят до конца дня

Причиной отключений стали атаки ВСУ

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Электроснабжение Запорожской области, нарушенное атаками со стороны ВСУ, планируют восстановить до конца дня, сообщили в министерстве энергетики региона.

"Полностью отключены: Веселовский муниципальный округ - село Корнеевка. Частично отключены: Веселовский муниципальный округ - село Гоголевка, Васильевский муниципальный округ - село Видножено, село Малая Белозерка и село Балки, Каменка -Днепровский муниципальный округ - село Благовещенка.<...> Согласно предварительным оценкам, восстановление нормального режима электроснабжения ожидается до конца текущего дня", - следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.

Всего без энергоснабжения остаются 3 346 потребителей.