На северо-востоке Москвы задерживались трамваи трех маршрутов

Причина задержки не уточнялась

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Трамваи трех маршрутов задерживались на улице Академика Королева в СВАО Москвы, маршруты транспорта были временно изменены. Об этом сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На улице Академика Королева (в районе остановки "Аргуновская улица") задерживаются трамваи № 11, 17 и 25", - говорилось в сообщении.

Причина задержки не уточнялась. Пассажирам рекомендовали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Позже движение трамваев восстановили.

В новость внесены изменения (22:46 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.