В Смоленской области уровень безработицы в 2025 году составил 0,41%

В регионе трудоустроили почти 8 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Уровень регистрируемой безработицы в Смоленской области по итогам 2025 года составил 0,41%. Трудоустроены почти 8 тыс. человек, содействие в поиске работы оказано 13 тыс., сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

"Один из ключевых показателей социального и экономического благополучия региона - ситуация на рынке труда. По итогам 2025 года уровень регистрируемой безработицы в Смоленской области составил 0,41%. В 2025 году кадровый центр Смоленской области "Работа России" оказал содействие в поиске работы более 13 тыс.м человек. Почти 8 тыс. успешно трудоустроены, включая более 2 тыс. несовершеннолетних, которые подрабатывали в свободное от учебы время", - написал глава региона.

Среди направлений работы кадрового центра, которые отметил Анохин, - подбор персонала на замещение вакантных позиций в социально ответственных компаниях, входящих в региональный ЭКГ-рейтинг. Работу в таких организациях соискателям предлагают в приоритетном порядке. Это одновременно позволяет снизить там кадровый дефицит и повысить доверие к региональным органам власти.

Сотрудники центра "Работа России" в Смоленской области много внимания уделяют трудоустройству ветеранов СВО. Для участников спецоперации, не имеющих высшего образования, реализуется отдельное направление программы "Герои СВОего времени. Смоленск".

Еще одним важным направлением стала поддержка матерей, желающих найти или поменять работу. С 2021 года в рамках нацпроекта успешно реализуют программу обучения для мам с детьми до трех лет. Ею воспользовались более 530 жительниц региона, повысивших квалификацию или освоивших новую, востребованную на рынке труда профессию. С 2024 года компании, которые создают рабочие места для незанятых мам с детьми до трех лет, получают субсидии.